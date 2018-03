Celtics juntam-se aos Toronto nos "play-offs" da NBA

Mário Aleixo - RTP Comentários 09 Mar, 2018, 10:59 / atualizado em 09 Mar, 2018, 10:59 | Basquetebol

No regresso, após um jogo de ausência, Kyrie Irving liderou o conjunto de Boston, ao conseguir 23 pontos, com nove lançamentos de campo concretizados em 15 tentados, oito assistências e sete ressaltos, em apenas 29 minutos.



Al Horford, com 20 pontos, oito ressaltos, seis assistências e um trabalho defensivo importante face a Karl-Anthony Towns, também de destacou nos forasteiros, que somaram o 46º triunfo na fase regular, em 66 encontros.



Os Celtics seguem no segundo lugar da Conferência Este, com menos um triunfo e mais três desaires do que os Raptors, que se tornaram a primeira formação a garantir um lugar na fase decisiva da competição.



Nos anfitriões, que seguem no sexto lugar da Conferência Oeste (38 vitórias e 29 derrotas), o melhor foi o sérvio Nemanja Bjelica, que bateu o seu recorde pessoal de pontos, com 30, depois de acertar 11 de 16 "tiros" de campo (6/9 em triplos).



A jornada de quinta-feira ficou ainda marcada pelo triunfo caseiro dos Golden State Warriors sobre os San Antonio Spurs (110-107), com 37 pontos e 11 ressaltos de Kevin Durant e uma lesão (entorse) logo no início de Stephen Curry.