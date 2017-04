Celtics perdem com Bulls na estreia nos "play-offs" da NBA

Lusa 17 Abr, 2017, 14:34 | Basquetebol

A jogar em casa, os Celtics foram surpreendidos pelos Bulls, oitavos da Conferência Este na fase regular, com Jimmy Butler em destaque, ao marcar 30 pontos, 23 dos quais na segunda parte.



Foi um jogo emocional para a grande estrela dos Celtics, Isaiah Thomas, que jogou um dia depois de a sua irmã, Chyna Thomas, de 22 anos, ter morrido num acidente de viação.



Antes do início do jogo, foi guardado um minuto de silêncio, com o base, sempre muito apoiado pelo público da casa, a ser o melhor marcador do encontro, com 33 pontos.



O segundo jogo da primeira ronda dos 'play-offs' da NBA disputa-se na terça-feira, novamente em Boston.



No confronto entre dois dos grandes candidatos ao prémio de jogador mais valioso (MVP) da fase regular, James Harden e os Houston Rockets impuseram-se a Russel Westbrook e aos Oklahoma City Thunder, por 118-87.



Líder dos Rockets, terceiros do Oeste, James Harden marcou 37 pontos e conseguiu nove assistências e nove ressaltos, sendo bem auxiliado por Patrick Beverley, com 21 pontos -- a sua melhor marca em 'play-offs' e 10 ressaltos.



Já Russel Westbrook, que levou os Thunder ao sexto posto do Oeste, terminou o encontro com 22 pontos, 11 ressaltos e sete assistências, mas marcou apenas seis dos 23 lançamentos tentados e perdeu a bola nove vezes.



O segundo encontro disputa-se na quarta-feira em Houston.