Celtics recuperam 22 pontos e ganham aos Sixers

Mário Aleixo - RTP 12 Jan, 2018, 07:59 / atualizado em 12 Jan, 2018, 07:59 | Basquetebol

Kyrie Irving voltou a ser o comandante dos Celtics na sétima vitória consecutiva, com 20 pontos, sete assistências e seis ressaltos, com Jaylen Brown (21 pontos) e Marcus Morris (19 pontos e oito ressaltos) também em destaque.



Nos Sixers, JJ Redick fez 22 pontos, 15 dos quais da linha de três pontos, tendo Joel Embiid feito 16 pontos e Ben Simmons juntado 15.



Com este triunfo, os Celtics consolidaram o estatuto de melhor equipa do Este, com 34 vitórias e 10 derrotas, enquanto os Sixers são nonos na mesma conferência, com 19 triunfos e 20 desaires, a dois triunfos de um lugar de "play-off".