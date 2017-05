Cleveland entram a ganhar nas "meias" da NBA

Mário Aleixo - RTP 02 Mai, 2017, 10:09 | Basquetebol

Os Cleveland Cavaliers, campeões em título, venceram os Toronto Raptors, por 116-105, no primeiro jogo das meias-finais da Conferência Este da NBA.



Como já vem sendo hábito, foi Lebron James a carregar a equipa neste triunfo, terminando o jogo com 35 pontos, dez ressaltos e quatro assistências, prestação secundada por Kyrie Irving, que marcou 24 pontos e serviu dez assistências pelos "Cavs".



Do lado da formação canadiana, o protagonismo foi repartido por Kyle Lowry, com 20 pontos e 11 assistências, e DeMar DeRozan, com 19 pontos e sete ressaltos.



Na Conferência Oeste, os Houston Rockets entraram a vencer nas meias-finais, depois de baterem os San Antonio Spurs, por 126-99, com exibições inspiradas do trio formado por Trevor Ariza, James Harden e Clint Capela.



Ariza contribuiu com 23 pontos, Harden, a maior figura da equipa, marcou 20 pontos (mais 14 assistências) e Capela marcou outros 20 e capturou 13 ressaltos.



Pelos Spurs, Kawhi Leonard foi o autor da exibição mais inspirada, com 21 pontos, 11 ressaltos e seis assistências.