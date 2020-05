Covid-19. Espanha recebe final do Eurobasket2021

O Euro2021 decorrerá entre 17 e 27 de junho em Espanha e França, com esta a receber, numa cidade ainda por determinar, dois grupos de quatro equipas e dois jogos dos quartos de final.



Em Espanha, a cidade anfitriã será Valência, que acolherá os outros dois grupos, além de dois jogos dos quartos de final, a meias-finais e a final, depois da cedência da Federação francesa.



Inicialmente, a França deveria sediar os jogos da fase de grupos e da última fase, sendo a cidade de Lyon apontada para acolher a fase de grupos e os dois jogos dos quartos de final, e Paris-Bercy a última fase.



O presidente da FFBB, Jean-Pierre Siutat, mostrou-se encantado por ter conseguido manter os jogos da fase de grupos e dos quartos de final em território francês.



"No entanto, não nos era mais possível sediar a última fase do Euro 2021 como inicialmente planeámos. A situação sanitária, o adiamento das eleições municipais e de outros grandes eventos não nos permitem organizar a última fase da competição nas melhores condições", lamentou Jean-Pierre Siutat.



Apesar do adiamento por um ano dos Jogos Olímpicos de Tóquio2020 para 2021, que decorrerão entre 23 de julho e 8 de agosto, devido à pandemia da covid-19, a Federação Internacional (FIBA) manteve o Europeu feminino de basquetebol em 2021, competição continental que servirá como ensaio geral e rampa de lançamento para os Jogos.