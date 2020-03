Covid-19. FIBA defende que decisão sobre Tóquio2020 deve defender segurança

Em comunicado, a FIBA garante estar a participar “ativamente” no processo de decisão sobre um possível adiamento dos Jogos, depois de o Comité Olímpico Internacional (COI) ter anunciado que “vai começar uma fase de consulta de quatro semanas com as federações e internacionais e outras partes interessadas”.



“A posição da FIBA continua a ser que qualquer decisão deve garantir que se criem condições seguras de participação para os nossos jogadores, treinadores e dirigentes”, lê-se.



O organismo diz que “há uma crescente necessidade de respostas”, até porque o apuramento no basquetebol masculino ainda não está fechado.



Sobre as suas próprias competições, a FIBA também espera tomar uma decisão nas próximas semanas, assegurando que “em nenhuma circunstância a paixão por jogar basquetebol deve superar a importância de seguir as instruções das autoridades públicas”.



A FIBA quer concluir as provas que estão suspensas devido à Covid-19, mas garante que “isto apenas sucederá se as condições o permitirem”.



“Não pediremos aos nossos jogadores que vão a algum lado para o qual não enviaríamos os nossos filhos”, refere a instituição.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.



Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas. O país está em estado de emergência desde as 00h00 de quinta-feira e até às 23h59 de 2 de abril.