Covid-19. Hoopers e Wilson unidas para doar bolas aos clubes de basquetebol

”, explicou à agência Lusa o fundador André Costa.Inserida no espírito urbano de uma plataforma orientada para jogadores e fãs de basquetebol, assente nas “dimensões de campo, conteúdos e produtos”, a ação solidária nasceu “com naturalidade” na segunda-feira, tentando atenuar “uma situação muito complicada” partilhada por diversos emblemas portugueses com a pausa competitiva.”, constatou.O antigo base do Queluz aproveitou o “conhecimento da realidade dos clubes”, que assistiram ao cancelamento da época em 29 de abril, para promover com o sócio e ex-adversário Hugo Domic uma campanha caritativa, na qual os adeptos oferecem uma bola sem custo adicional ao clube do coração por cada caixa mistério da Hoopers adquirida.”, elogiou, aludindo à famosa fornecedora de material desportivo, que vai patrocinar o esférico da Liga norte-americana masculina (NBA) e feminina (WNBA) a partir da próxima temporada.A iniciativa é amparada por “figuras marcantes” do basquetebol luso, como o ex-internacional Carlos Andrade, campeão nacional por FC Porto e Benfica, ou Ticha Penicheiro, eternizada no "Hall of Fame" da WNBA em 2019, após ter sido distinguida quatro vezes no jogo "All Star" e conquistado um título pelas Sacramento Monarchs.”, notou.Com um investimento nulo e um modelo de negócio assente na oferta, a corrente da Hoopers está a recolher “várias encomendas” e “ótima adesão” nas redes sociais, onde André Costa pretende ver as doações fotografadas pelos participantes, no intuito de “partilhar todas essas histórias e saber que clubes estão a ser ajudados”.”, afiançou.