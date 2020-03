Covid-19. Liga de Basquetebol Africana adia início do torneio

A sessão inaugural do torneio estava agendada para 13 de março na capital senegalesa, Dacar.", anunciou o presidente da BAL (Basketball Africa League), Amadou Galo Fall num comunicado.A organização não avança datas para o início da prova.O Senegal é um dos seis países africanos com casos registados de coronavírus, tendo sido confirmado na terça-feira o segundo caso positivo.No continente africano, segundo os dados mais recentes do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, foram registados um total de dez infeções, nomeadamente na Argélia (3), Nigéria (1), Egito (02), Marrocos (1), Tunísia (1), e Senegal (2).

As 12 equipas do BAL iriam disputar cinco jogos cada uma, num total de 30, em sete cidades africanas: Cairo (Egito), Dacar (Senegal), Lagos (Nigéria), Luanda (Angola), Rabat (Marrocos) e Monastir, sendo o desafio final em Kigali (Ruanda).