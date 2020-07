Covid-19. Retoma da NBA ameaçada em caso de disseminação de casos positivos

”, declarou Adam Silver à revista de negócios Fortune.Enquanto as equipas da NBA se reúnem em Orlando, na Florida, para retomar a temporada, interrompida devido à pandemia, Silver admite que alguns jogadores possam testar positivo à covid-19.





Jogos do reinício







O campeonato da NBA, interrompido desde 11 de março, após o anúncio do teste positivo à covid-19 de Rudy Gobert (Utah) será retomado em 30 de julho, com uma partida entre a equipa do pivot francês e os New Orleans, de Zion Williamson.Este encontro antecede o aguardado embate, no mesmo dia, entre os LA Lakers, de LeBron James, e os Clippers, de Kawhi Leonard. As partidas serão realizadas sob fortes medidas sanitárias.Serão também adotadas medidas de despistagem e rastreio ao novo coronavírus, e Adam Silver espera tornar as instalações da Walt Disney seguras para os jogadores e funcionários, apesar do aumento nos casos de covid-19 na Florida.

Após a realização dos primeiros 351 testes desde 23 de junho, 25 jogadores tiveram resultados positivos, revelou a NBA em 02 de julho. Dez membros das delegações dos clubes também acusaram positivo.