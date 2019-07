Davenport reforça equipa de basquetebol da Ovarense

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Jul, 2019, 10:41 / atualizado em 28 Jul, 2019, 10:41 | Basquetebol

O basquetebolista formado na North Florida conta já com passagens por Itália e Islândia.



Davenport é, segundo nota divulgada pelo clube vareiro, “um jogador muito versátil, conseguindo combinar a capacidade do seu lançamento exterior com a de drible à qual junta a sua capacidade atlética no ataque ao cesto”.



O norte-americano junta-se a Pedro Bastos (ex-FC Porto) e Nuno Sá (ex-Teramo Basket) também anunciados para reforçar a Ovarense na próxima época.