Denver Nuggets asseguram última vaga na segunda ronda dos playoffs da NBA

Com o triunfo no jogo sete da primeira ronda do Oeste, a equipa do estado do Colorado garantiu o regresso às meias-finais da conferência, 10 anos depois da última presença.



O sérvio Nikola Jokic foi a grande figura dos Nuggets, ao conseguir um 'triplo-duplo', com 21 pontos, 15 ressaltos e 10 assistências.



A equipa segunda classificada no Oeste na fase regular chegou a ter 17 pontos de vantagem no terceiro período, mas viu os Spurs recuperarem e ficarem a apenas dois pontos já dentro do minuto final.



Contudo, o canadiano Jamal Murray acabou por decidir o encontro com um lançamento a 36,8 segundos do final.



Os Nuggets, equipa mais jovem do Oeste nos 'play-offs', vai agora defrontar os Portland Trail Blazers, que terminaram em terceiro a fase regular e afastaram os Oklahoma City Thunder, por 4-1, na primeira ronda.



Em Toronto, os Raptors ganharam vantagem sobre os Philadelphia 76ers nas meias-finais do Este, graças a um triunfo por 108-95, no primeiro encontro.



Kawhi Leonard conseguiu a sua melhor marca de sempre na fase final da NBA, ao conseguir 45 pontos, aos quais juntou 11 ressaltos.



O segundo encontro das meias-finais do Este entre os Raptors, segundos na fase regular, e os Sixers, terceiros, joga-se na segunda-feira, novamente no Canadá.