Dirk Nowitzki fica em Dallas vinte épocas seguidas

Mário Aleixo - RTP 07 Jul, 2017, 10:28 / atualizado em 07 Jul, 2017, 10:29 | Basquetebol

O extremo alemão Dirk Nowitzki, de 39 anos, renovou contrato com os Dallas Mavericks por mais duas épocas e vai tornar-se no segundo basquetebolista a representar uma equipa da NBA por 20 temporadas.



O único, para já, a selar duas décadas com a mesma camisola é Kobe Bryant, já retirado, que representou os Los Angeles Lakers entre 1996 e 2016.



Embora os detalhes sobre este novo acordo não tenham sido revelados, a imprensa noticia que o alemão terá assinado um contrato por dois anos a troco de 8,7 milhões de euros.



Na última época, Nowitzki registou uma média de 14,2 pontos em 54 jogos, a marca mais baixa desde que chegou à formação texana, em 1998.



Na carreira, foi eleito o jogador mais valioso da temporada 2006-2007 e da final de 2011, ano em que conquistou o seu único título na NBA.



Em março, tornou-se no sexto jogador na história da NBA a superar os 30.000 pontos. Ao todo, o alemão tem agora 30.260 pontos, marca que o torna no jogador estrangeiro com mais pontos na NBA.



Pela seleção da Alemanha, Nowitzki conquistou a medalha de bronze no Mundial de 2002 e a de prata no Europeu de 2005.