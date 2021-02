Durant obrigado a abandonar preventivamente jogo na NBA

Durant começou o encontro no banco e jogou durante 19 minutos, mas foi instado a abandonar a partida, que os Nets perderam por 123-117, no terceiro período.



Em comunicado, o porta-voz da NBA Tim Frank explicou que Durant teve três testes que não revelaram infeção pelo novo coronavírus, incluindo dois testes PCR na sexta-feira, mas tinha estado em contacto com alguém com um resultado inconclusivo.



Inicialmente, Durant foi informado que deveria aguardar pela reavaliação do referido teste.



“Durante o encontro, o resultado do teste para a pessoa com a qual Durant interagiu revelou-se positivo. Mediante esse resultado, por precaução, o Durant foi retirado do encontro”, detalhou o porta-voz.



Durant, que esteve infetado pelo novo coronavírus em março de 2020, e regressou à competição em dezembro último, depois de uma longa ausência devido à rotura do tendão de Aquiles nas finais da NBA de 2019, vai falhar ainda o jogo deste sábado dos Nets, no terreno dos Philadelphia 76ers.



No encontro de sexta-feira, destacaram-se, do lado dos Raptors, Pascal Siakam, com 33 pontos e 11 ressaltos, e Kyle Lowry, com 30 pontos e sete assistências, enquanto Harris foi o melhor marcador dos Nets, com 19 pontos.