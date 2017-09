Eslovénia surpreende Espanha e avança para a final do Europeu de basquetebol

Lusa 15 Set, 2017, 09:18 | Basquetebol

A inépcia dos espanhóis nos triplos (sete em 27) foi determinante para o resultado, a par do acerto dos balcânicos (14 em 25 nos 'tiros' para lá dos 6,75 metros).



Os campeões começaram especialmente mal, falhando todos os sete triplos tentados no primeiro quarto, melhorando um pouco de seguida, com 3/12 no segundo quarto. Antes de ir para o intervalo, a Eslovénia fazia 6/8 e 10/15, ganhando uma embalagem certa para o triunfo.



A ganhar por 25-19 no primeiro quarto e 49-45 ao intervalo, a Eslovénia percebeu perfeitamente que podia chegar ao fim e 'carimbar' a ida à final.



Mais erros desde a meia distãncia, após o recomeço, levaram o resultado para o 'desastre' no terceiro quarto, com um parcial de 24-12. O último quarto mostrou uma Espanha já resignada e a Eslovénia a controlar, para um parcial de 19-15 e uma inesperada diferença de 20 pontos final.



Num jogo arbitrado pelo brasileiro Cristiano Maranho, pelo italiano Tolga Sahin e pelo francês Yohan Rosso, no pavilhão Sinan Erden, em Istambul, os máximos marcadores do dia foram o inevitável Paul Gasol, por parte da Espanha (16), e Randolph e Dragic, do lado da Eslovénia (15, cada).