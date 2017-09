Espanha nas meias-finais do Eurobasket ao bater Alemanha

Lusa 12 Set, 2017, 19:21 | Basquetebol

O poste dos Memphis Grizzlies, da NBA, terminou o encontro com 28 pontos e 10 ressaltos, incluindo os 12 últimos pontos - com três dos quatro ‘triplos’ que acertou - no decisivo parcial de 15-3 com que os espanhóis fecharam o terceiro parcial (65-53).



Nos campeões em título, que não falham uma meia-final desde 1999 e venceram, pelo meio, as edições de 2009, 2011 e 2015, destaque ainda para os 19 pontos de Pau Gasol e os 11 pontos e sete assistências de Sergio Rodríguez.



Por seu lado, Dennis Schröder, com 27 pontos e oito assistências, para sete ‘turnovers’, liderou os germânicos, que arrancaram muito bem (7-0 e 11-2), chegaram ao intervalo na frente (34-33) e ainda comandaram no terceiro período (47-43).



Na primeira meia-final, marcada para quinta-feira, a seleção comandada pelo italiano Sergio Scariolo vai defrontar o vencedor do embate entre a Eslovénia e a Letónia, que medem forças ainda hoje.



Os restantes encontros dos quartos de final realizam-se na quarta-feira, com a Grécia a jogar com a Rússia e a Itália com a Sérvia.