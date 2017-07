Estónia vence Roménia e arrebata torneio internacional de basquetebol da Mealhada

Lusa 16 Jul, 2017, 11:07 | Basquetebol

No embate da véspera, a seleção do Báltico já tinha superado Portugal por 74-60, pelo que acabou por ficar em primeiro lugar nesta competição de início de temporada.



Foi um jogo de sentido único tal a superioridade demonstrada pelos basquetebolistas da Estónia, com destaque para os extremos Joessar e Kissling, ambos autores de 12 pontos.



Mas a Estónia revelou, sobretudo, estar num momento de preparação bem mais adiantado do que os seus rivais.



Portugal defronta no domingo a Roménia, pelas 18:30, no embate que fecha o torneio e o segundo jogo de controlo da seleção nacional, que prepara a sua estreia na pré-qualificação do Mundial de 2019, competição que se inicia a 02 de agosto.



Na quarta-feira, a turma nacional parte para Skopje, capital da Macedónia, para participar em mais um torneio internacional de pré-temporada.