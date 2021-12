FC Porto anuncia que vai faltar ao jogo com Oliveirense para Liga de basquetebol

Fernando Rocha é um dos três árbitros que o clube `azul e branco` boicotou na sequência da derrota na final do último campeonato, juntando-se esta previsível falta de comparência à já registada frente à Ovarense, em 16 de outubro último, tendo os portistas sido punidos na altura com derrota 20-0.

"A direção do FC Porto, na sequência da nomeação para o jogo com a Oliveirense, da próxima jornada da Liga Portuguesa de Basquetebol, de um dos árbitros envolvidos nas decisões vergonhosas que retiraram o último título nacional ao nosso clube, deliberou não comparecer ao referido encontro. Esta decisão, que não é inédita, surge na sequência da posição anunciada no passado dia 21 de junho e reiterada a 16 de outubro", pode ler-se no comunicado.

Na nota, os `dragões` endereçam um pedido de desculpas à Oliveirense, "que é alheia a esta nomeação", e reiteram que o FC Porto "manter-se-á em prova em todas as competições de basquetebol enquanto isso lhe for permitido".

O número 5 do artigo 57.º do Regulamento de Disciplina da Federação Portuguesa de Basquetebol prevê que aplicada a sanção de derrota em dois jogos consecutivos ou três interpolados, esta determina a exclusão da competição da equipa do clube.