FC Porto consegue primeira vitória na Taça Europa de basquetebol na Bulgária

Depois de derrotas com os italianos do Varese (84-75) e os húngaros do Alba Fehérvar (96-92), os ‘dragões’ conseguiram a primeira vitória e chegam aos quatro pontos, a um do Varese e a dois do Alba Fehérvar, enquanto o Rilski tem três.



Na Arena Samokov, os portistas tiveram uma entrada forte no primeiro período, continuada no segundo tempo, e chegaram a meio do encontro a vencer por 42-35, tendo controlado grande parte do jogo até então.



No terceiro tempo, a equipa búlgara deu a volta, antes de a equipa portuguesa igualar a 57 a segundos do final do período, que conseguiu terminar a vencer 60-57, após um triplo de Pedro Pinto no último segundo.



Liderados pelo norte-americano Will Sheehey, que conseguiu 24 pontos, os ‘dragões’ recuperaram no quarto e último período e, à entrada para o último minuto do encontro, dois lances livres ‘viraram’ o marcador para 82-81, sendo que os ‘azuis e brancos’ geriram até ao resultado final.



O FC Porto volta à ação na Taça Europa em 06 de novembro, na deslocação ao terreno do Alba Fehérvar.