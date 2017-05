FC Porto e Benfica prometem grande equilíbrio na luta pelo título de basquetebol

Lusa 31 Mai, 2017, 11:44 | Basquetebol

Os 'dragões' beneficiam do fator-casa, pois venceram a fase regular, mas tal primazia não garante a conquista do cetro. Recorde-se que na última época as 'águias' detiveram a vantagem de fazerem o quinto e último duelo na Luz, mas o FC Porto 'despachou' a final em apenas quatro jogos (3-1).



Ao longo da atual temporada o equilíbrio foi a nota dominante nos confrontos entre os dois rivais. Os portistas abriram com um triunfo na Supertaça, imperaram na fase regular, mas os benfiquistas conquistaram a Taça da Liga/Hugo dos Santos e a Taça de Portugal.



Desde que arrancou a Liga Portuguesa, a partir da época de 2008/09, o Benfica conquistou seis títulos, contra apenas dois do FC Porto, que esteve várias temporadas fora do primeiro escalão.



Se acumularmos a antiga I Divisão Nacional (entre 1932 e 1995, 63 edições), a extinta Liga de Clubes Profissional (entre 1995 e 2008, 13 edições) e a atual Liga Portuguesa de Basquetebol (de 2008 até ao momento já lá vão oito edições), o Benfica domina largamente o panorama, com 26 títulos na sua galeria de troféus, contra 12 dos portistas.



Nos despiques diretos entre os dois técnicos na atual Liga, Carlos Lisboa leva clara vantagem, com quatro títulos consecutivos arrebatados entre 2011 e 2015, face aos dois cetros erguidos pelo rival Moncho López em 2010/11 e 2015/16.