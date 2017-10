FC Porto enfrenta israelitas na Taça da Europa de basquetebol

Mário Aleixo - RTP 02 Out, 2017, 11:44 / atualizado em 02 Out, 2017, 11:44 | Basquetebol

O FC Porto inicia, na terça-feira, a sua campanha europeia de basquetebol defrontando a formação israelita do Bnei Herzliya na segunda ronda de qualificação da Taça da Europa.



"Vamos enfrentar uma equipa teoricamente candidata a ganhar a competição. Se o jogo tiver de se decidir pelo talento e pela capacidade técnica, então não teremos hipóteses", frisou ao site do FC Porto Moncho López, treinador dos dragões.



O Bnei Herzliya é um dos melhores conjuntos da I Liga de Israel, bastante competitiva e recheada de jogadores formados nos Estados Unidos, muitos dos quais naturalizados israelitas.



É o caso do Bnei Herzliya, treinado por Mickey Gorke e cujo plantel comporta oito basquetebolistas norte-americanos, alguns dos quais com experiência na NBA, como são os casos de Taurean Green e Dominique Archie.



Na terça-feira o FC Porto joga na cidade israelita de Herzliya, às 17h30, hora de Lisboa. A segunda mão está agendada para o dia 11, no Dragão Caixa (21h00).



A fase de grupos arranca a 18 de outubro, integrando igualmente as equipas que foram eliminadas na pré-qualificação da Liga dos Campeões, entre as quais está o Benfica, à espera do resultado desde ciclo de apuramento.