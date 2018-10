FC Porto entra a perder na Taça da Europa da FIBA

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Out, 2018, 08:15 / atualizado em 18 Out, 2018, 08:15 | Basquetebol

A eficácia dos húngaros na marcação dos triplos, no quarto período, obrigou a partida a estender-se para o prolongamento (82-82), altura em que foram superiores e mais eficazes.



O Alba Fehervar entrou melhor, ainda que num ritmo muito lento e com grandes dificuldades, que se estendiam também ao FC Porto, em concretizar os lançamentos.



Os "dragões" apenas conseguiram empatar o encontro quando estavam decorridos seis minutos do primeiro período (7-7) e, dois minutos depois, colocaram-se em vantagem pela primeira vez (9-7).



Nesta reviravolta, Will Sheehey acabou por ser determinante para impor na equipa uma nova dinâmica e maior eficácia.



O FC Porto terminou os primeiros 10 minutos do encontro na frente, com um ponto de vantagem, num período em que ambas as equipas falharam muito em termos ofensivos.



Equilíbrio foi dominante



Nessa fase, os húngaros assumiram o controlo do jogo, garantindo, deste modo, a vitória.





No segundo tempo, o Alba Fehervar voltou a entrar mais forte e, após um parcial de 5-0, recuperou a liderança, na qual se manteve ao longo da maior parte do período.Ainda assim, o FC Porto conseguiu empatar ainda antes do intervalo, depois de estar a perder por seis pontos, e nos últimos instantes passou para a frente (41-39).Após o intervalo, a formação liderada por Moncho López apresentou-se mais organizada a nível defensivo, dificultando a tarefa ao adversário para conseguir pontuar. Além disso, e em termos ofensivos, a estratégia delineada pelo técnico portista surtiu efeito e a vantagem chegou a atingir os nove pontos de vantagem sobre os húngaros.Depois de estar sempre na frente e a dominar, a dois minutos do fim, o Alba, com a marcação de dois triplos consecutivos, reduziu a desvantagem para a margem mínima (75-74), obrigando Moncho López a pedir um desconto de tempo.Mesmo assim, e com mais um triplo, a equipa húngara empatou a partida a um minuto do final.Nos últimos segundos, que foram bastante intensos, o Alba voltou a concretizar mais um triplo, que colocou a equipa na frente. A cinco segundos do final, os portistas precisavam de também eles marcar um triplo para empatar a partida. Will Sheehey cumpriu a tarefa e o jogo seguiu para prolongamento.