FC Porto perde na Roménia para a Taça da Europa de basquetebol

Os "dragões" teriam assegurado já o apuramento nesta ronda, caso vencessem e quarta-feira o Szolnok, quarto e último classificado, perdesse com o Legia.Desta vez, a formação romena foi mais forte e ao intervalo já ganhava por 39-34, depois de só ter "tremido" no primeiro quarto, que os portistas dominaram por 25-17.Rashard Odomes foi o melhor elemento do FC Porto, com 14 pontos e nove ressaltos. O MVP da partida foi do lado do Oradea, Kris Richard, com 22 pontos.A prestação de Odomes foi preciosa já que marcou um triplo a 2,8 segundos do fim que manteve a vantagem no confronto direto com os romenos.

O jogo foi disputado à porta fechada, por causa do aumento das restrições na Roménia face ao agravamento da pandemia de covid-19 no país.