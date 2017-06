FC Porto perde recurso no conselho de justiça da federação de andebol

Lusa 24 Jun, 2017, 11:05 | Basquetebol

O FC Porto tinha recorrido em 30 de maio para o conselho de justiça da decisão do conselho técnico da FAP em ter indeferido, por unanimidade, o protesto interposto pelos 'dragões', considerando não existirem fundamentos, e confirmou a vitória do Benfica, por 28-27, na nona e penúltima jornada do campeonato, a primeira em que os 'dragões' não estiveram no comando da competição, perdido para o Sporting, que entretanmto se sagrou campeão nacional.



Os 'azuis e brancos' alegaram dois erros de arbitragem ocorridos nos derradeiros segundos do encontro da Luz, o primeiro dos quais um golo que entende mal anulado a Alexis Borges, na conclusão de uma situação de advertência de jogo passivo, que colocaria os portistas na frente por 27-28 - na resposta, o Benfica marcou e assim atingiu a vantagem final.



O outro lance decorreu após o tento 'encarnado' e os portistas reclamam uma não desqualificação e, acima de tudo, a não marcação de um livre de sete metros nos derradeiros segundos, após falta de Tiago Pereira sobre Rui Silva.



"Por acontecer nos últimos 30 segundos do jogo, e de acordo com as regras, essa falta deveria ter sido punida com expulsão e livre de sete metros. Seria, indiscutivelmente, uma oportunidade soberana para o FC Porto restabelecer o empate de que necessitava, de forma a depender apenas de si próprio para conquistar o campeonato", justificam os 'dragões'.



O Sporting acabou por conquistar o campeonato, depois de bater o Benfica na última jornada, tendo .