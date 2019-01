FC Porto quebra invencibilidade do Benfica no Nacional de basquetebol

Lusa Comentários 26 Jan, 2019, 19:40 | Basquetebol

João Soares, que chegou ao FC Porto no início da época, depois de sair do Benfica, foi o melhor jogador do encontro, com 22 pontos marcados, oito ressaltos, duas assistências e cinco roubos de bola.



Pelo Benfica, Micah Downs acabou como o melhor marcador da equipa. O extremo concretizou 18 pontos, capturou três ressaltos, distribuiu uma assistência e fez dois roubos de bola.



Os ‘dragões’ dominaram sempre a partida, sendo mais eficazes, principalmente, nos lançamentos longos, e tiraram melhor partido da ineficácia do ataque do Benfica, em especial no arranque da segunda parte.



O FC Porto chegou ao final do primeiro período a vencer por 34-19, o que espelhava já a supremacia dos ‘dragões' e, apesar de o segundo parcial ter sido mais disputado, a equipa comandada por Moncho López não permitiu a recuperação do adversário, chegando ao intervalo a vencer por 56-39.



No início da segunda parte, o Benfica demonstrou ainda mais dificuldades, principalmente no ataque, permitindo ao FC Porto, que nunca saiu do ritmo imposto desde o primeiro segundo do jogo, liderar sem grandes dificuldades até ao final da partida.



O Benfica pode agora ser apanhado na liderança do campeonato pela Oliveirense, caso se imponha na visita ao Lusitânia, no domingo.



Jogo disputado no Dragão Caixa, no Porto.



FC Porto - Benfica, 96-78.



Ao intervalo: 56-39.



Sob a arbitragem de Fernando Rocha, Pedro Coelho e Diogo Morais as equipas alinharam:



- FC Porto: Toni Prostran (11), Will Sheehey (16), João Soares (22), Boris Barac (16) e Sasa Borovnjac (2). Jogaram ainda: Miguel Queiroz (5), Ferran Ventura (3), Vladyslav Voytso, António Monteiro (7), Pedro Pinto (14), Pedro Bastos e Diogo Araújo.



Treinador: Moncho Lopez.



- Benfica: Micah Downs (18), José Silva, Juan Cantero (5), Fábio Lima (10) e Xavier Rey (16). Jogaram ainda: Arnette Hallman (8), Tiago Barroso (17), Miguel Cardoso (2), Cláudio Fonseca (2) e Jaques Conceição.



Treinador: Arturo Álvarez.



Marcha do marcador: 34-19 (10 minutos), 56-39 (intervalo), 87-58 (30), 96-78 (final).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.