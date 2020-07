FC Porto renova com o poste Tanner McGrew até 2022

Na sua primeira época no FC Porto, McGrew registou uma média de 14,4 pontos, 10,4 ressaltos e 4,8 assistências nos seis jogos que realizou, já que sofreu uma grave lesão na perna esquerda, em novembro do ano passado, que o afastou do resto da temporada.”, afirmou o jogador de 26 anos, em declarações publicadas no site dos "dragões".

Esta é a terceira aventura de McGrew no basquetebol europeu, depois de ter estado em França, no Saint Chamond, e na Dinamarca, onde representou o Sisu.