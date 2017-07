GDESSA Barreiro no Grupo H da Eurocup feminina de basquetebol

Lusa 04 Jul, 2017, 17:49 / atualizado em 04 Jul, 2017, 17:50 | Basquetebol

O detentor do título nacional vai enfrentar, na sua série, a equipa checa do Nymburk, a italiana do Virtus Ragusa e a vencedora da pré-elimnatória que opõe as belgas do Hainaut às holandesas do Amsterdam Angels. Os jogos das duas mãos estão agendados para 20 e 27 de setembro.



A fase regular arranca no dia 12 de outubro, data em que o GDESSA recebe no Barreiro as checas do Nymburk. Esta fase de grupos termina no dia 30 de novembro.



Apuram-se para os oitavos de final os dois primeiros classificados de cada grupo, numa fase preliminar composta por 40 equipas divididas por dez séries de quatro conjuntos cada.



Recorde-se que a formação turca do Yakin Dogu é a atual detentora do troféu, que contempla o vencedor da segunda mais importante prova europeia de clubes - a primeira é a Euroliga Feminina, na qual Portugal nunca conseguiu colocar qualquer clube.