GDESSA Barreiro perde na Hungria com o Szekszard

Lusa 25 Out, 2017, 22:01 | Basquetebol

Após este resultado, as campeãs nacionais ocupam o terceiro lugar do grupo H com quatro pontos (uma vitória e duas derrotas), que é liderado pelas italianas do Virtus Eirene só com sucessos (seis pontos), enquanto o Szekszard é segundo, com cinco pontos.



Foi um duelo sem história, tal a superioridade imposta pela equipa húngara, a qual atingiu o final do primeiro período com um parcial de 29-6.



O conjunto do Barreiro revelou a sua inexperiência em termos de participações europeias de clubes, tendo a melhor qualidade do Szekszard ditado o desfecho.



A extremo lusa Márcia Costa (20 pontos, quatro assistências e dois 'roubos' de bola) e a norte-americana Ashli Payne (22 pontos e 11 ressaltos) foram as basquetebolistas em evidência no GDESSA.



O GDESSA Barreiro cumpre o seu terceiro jogo sucessivo fora de casa, defrontando no dia 02 de novembro as checas do Nymburk, a única formação que a turma lusa conseguiu bater até ao momento no grupo H.