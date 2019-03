James Harden de recorde em recorde na NBA

Mário Aleixo - RTP Comentários 20 Mar, 2019, 12:04 / atualizado em 20 Mar, 2019, 12:04 | Basquetebol

O jogador dos Houston Rockets, que lidera a tabela dos melhores marcadores da prova, com 35,8 pontos por encontro, já tinha conseguido um mínimo de 30 pontos face a cada uma das restantes 28 equipas, faltando-lhe os Atlanta Hawks.



Will Chamberlain, que alinhou na NBA entre 1959/60 e 1972/73, acabou várias épocas com 30 ou mais pontos frente a todos os oponentes, mas então o número de equipas era menor.



O jogador dos Rockets, que terminou o embate com 31 pontos, 10 assistências e oito ressaltos, em 33.28 minutos, chegou na presente temporada aos 30 pontos em 48 dos 67 encontros em que participou, correspondentes a 71%.



Nos 19 jogos em não atingiu as três dezenas de pontos, em 16 alcançou os 20 pontos, marca que só falhou em três ocasiões.



Em 2018/19, James Harden logrou o segundo melhor registo de jogos consecutivos a marcar pelo menos 30 pontos, fixando-o em 32 embates. Só Chamberlain fez melhor, com "irrepetíveis" 65.