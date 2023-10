James Harden troca Sixers por Clippers na NBA

Harden, melhor marcador da NBA em 2017/18, 2018/19 e 2019/20 e ‘rei’ das assistências em 2016/17 e na temporada transata, ruma a LA na companhia de PJ Tucker e Filip Petrusev.



Por seu lado, os Sixers recebem o francês Nicolas Batum, Marcus Morris, KJ Martin e Robert Covington, mais várias escolhas do ‘draft’.



Nos Clippers, Harden reencontra Russell Westbrook, com quem alinhou nos Oklahoma City Thunder e nos Houston Rockets, e junta-se também a Paul George e Kawhi Leonard, em busca do seu primeiro título de campeão da NBA.



O ‘barbas’ vai representar uma quinta equipa na NBA, depois de Oklahoma City Thunder (2009/10 a 2011/12), Houston Rockets (2012/13 a 2020/21), Brooklyn Nets (2020/21 e 2021/22) e Philadelphia 76ers (2021/22 e 2022/23).



Harden, de 34 anos, nunca venceu a NBA, mas já se sagrou campeão olímpico e mundial pelos Estados Unidos, em 2012 e 2014, respetivamente.