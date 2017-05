Jazz garantem último lugar na segunda ronda dos `play-offs` da NBA

Lusa 01 Mai, 2017, 11:18 | Basquetebol

Com o triunfo em Los Angeles, os Jazz venceram a série por 4-3 e vão enfrentar nas meias-finais da Conferência Oeste os Golden State Warriors, melhor equipa da fase regular e grandes favoritos para a conquista do título.



A equipa de Salt Lake City, que contou com 26 pontos de Gordon Hayward e 17 de Derrick Favors e acertou 50% dos lançamentos de camppo (40 em 79) dominou o encontro a partir do segundo período, chegando ao intervalo a ovencer por 46-39, antesw de chegar a dispor de 21 pontos de avanço no terceiro quarto (71-50).



DeAndre Jordan, com 24 pontos, e Jamal Crawford, com 20, foram os melhores dos Clippers, que se ressentiram da ausência do lesionado Blake Griffin e da noite menos boa de Chris Paul - fez apenas 13 pontos e apenas um triplo em sete tentados.



A despedida da equipa californiana significa também o adeus de Paul Pierce, que aos 39 anos fez o seu último jogo na NBA, depois de uma carreira em que celebrou um título, em 2008, com os Celtics.



A equipa de Boston iniciou já a segunda ronda, também no domingo, com uma vitória caseira sobre os Washington Wizards, por 123-111. No arranque desta meia-final da Conferência Este, Isaiah Thomas marcou 33 pontos e fez nove assistências na vitória dos Celtics, enquanto Jae Crowder contibuiu com 24 pontos e Al Hortford ficou à beira do 'triplo-duplo' (21 pontos, 10 assistências e nove ressaltos).