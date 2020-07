Jonathan Fairell reforça basquetebol do FC Porto

“O grande objetivo é sermos campeões e nada mais. Sou um vencedor e é isso que espero de mim e de toda a gente”, disse o poste Jonathan Fairell, de 27 anos e 2,01 metros de altura, aos canais de comunicação portistas.



Jonathan Fairell representava o Obras Basket, da Argentina, mas iniciou a carreira fora dos Estados Unidos na Áustria (BC Viena), contando ainda com passagens por França (ADA Blois, Rouen, Dijon, Cholet Basket e Denain Voltaire) e Bélgica (Phoenix Brussels).



“Estou ansioso por chegar ao Porto o mais rapidamente possível. Quero muito conhecer a cidade, o clube, os adeptos, os jogadores e a minha equipa. Vai ser uma grande experiência”, adiantou o norte-americano.



Em 2017/18, Jonathan Fairell foi campeão nacional em França, na ProB (segundo escalão), ao serviço do ADA Blois, numa época em que também o seu agora colega de equipa Tanner McGrew jogou na mesma competição.



Na altura eram adversários e Jonathan Fairell levou a melhor ao sagrar-se campeão e ter sido eleito o melhor poste do campeonato, com médias de 11,8 pontos, 6,7 ressaltos, 1,2 assistências e 1,4 roubos de bola por jogo.



“É uma oportunidade que quero aproveitar, a decisão que tomei de vir para o FC Porto é uma das melhores da minha vida. Todas as pessoas com quem falei que jogaram em Portugal dizem-me que é uma cidade fenomenal e um clube muito profissional”, disse.



O norte-americano destaca como suas principais qualidades “a velocidade, a força, o passe, a liderança e a comunicação” e prometeu “trabalhar muito em todos os treinos” para poder corresponder ao mais alto nível nos jogos.



“Jonathan Fairell é uma garantia de ‘upgrade’ ao potencial defensivo da equipa. Há provas dadas da sua fortaleza física e agressividade no jogo interior, como também esperamos utilizar a sua versatilidade no jogo desde o poste alto com a sua habilidade no drible e, no poste baixo, com a velocidade para atacar o cesto”, refere o treinador Moncho López.



O treinador dos "dragões" destaca ainda a “leitura de passe” do norte-americano Jonathan Fairell, “invulgar num homem grande”, que irá “criar opções de finalização para outros colegas”.



No plantel comandado por Moncho López, junta-se aos portugueses Ricardo Neves, Diogo Runge, Pedro Pinto, Francisco Amarante, Vlad Voytso, João Soares e Miguel Queiroz e aos norte-americanos Brad Tinsley, Max Landis, Larry Gordon e Tanner McGrew.