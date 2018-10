Kings estragam regresso de Westbrook, campeões Warriors perdem primeiro jogo

Lusa Comentários 22 Out, 2018, 10:50 / atualizado em 22 Out, 2018, 10:50 | Basquetebol

| Alonzo Adams-USA TODAY Sports via Reuters

Westbrook, que falhou a pré-época e o arranque da competição oficial, em consequência de uma operação ao joelho direito realizada no mês passado, foi o melhor marcador do encontro, realizado no domingo, tendo efetuado também oito assistências e capturado 12 ressaltos.

O base da equipa de Oklahoma foi bem secundado por Paul George, autor de 29 pontos, mas os anfitriões não conseguiram e estiveram quase sempre em desvantagem frente aos Kings, nos quais se destacaram Iman Shumpert e De`Aaron Fox, que concretizaram 26 e 22 pontos, respetivamente.

Os bicampeões Golden State Warriors sofreram a primeira derrota na nova temporada, ao terceiro jogo, na visita ao pavilhão dos Denver Nuggets, por 100-98, apesar do esforço do base Stephen Curry, que anotou 30 pontos, quase um terço do total da equipa.

Nos outros encontros, sobressaiu o base Trae Young, que liderou os Atlanta Hawks na vitória por 133-111 sobre os Cleveland Cavaliers -- a recomporem-se da saída de LeBron James para Los Angeles -, com um total de 35 pontos e 11 assistências, o melhor registo de um estreante desde Curry, em 2010.

Também no domingo, a organização da prova anunciou que Brandon Ingram e Rajon Rondo, dois dos novos colegas de James nos Lakers, e Chris Paul, dos Houston Rockets, foram suspensos na sequência de confrontos no jogo entre as duas equipas, que a equipa de Los Angeles perdeu por 124-115.

Ingram foi o mais penalizado, com quatro jogos de suspensão, seguido de Rondo, com três, e Paul, que foi suspenso por duas partidas, apesar de a multa mais elevada ter sido aplicada ao jogador dos Rockets, no valor de 491.782 dólares (427.130 euros ao câmbio de hoje).