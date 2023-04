Lakers nas `meias` da Conferência Oeste

Com LeBron James de regresso à sua melhor versão, com 22 pontos e seis assistências, os Los Angeles Lakers ‘carimbaram’ o acesso às ‘meias’ com uns expressivos 125-85 no sexto jogo.



A vitória dos Lakers no jogo ‘6’ nunca esteve em causa, numa noite em que D’Angelo Russell, com 31 pontos, um recorde pessoal em play-offs, e Anthony Davis, com 16 pontos, 14 ressaltos e uma inspirada prestação defensiva, estiveram inspirados.



Foi a primeira vez desde 2012 que a franquia de Los Angeles assegurou o triunfo no play-off em casa, depois de ter vencido todos os três jogos que disputou no seu pavilhão, além do primeiro dos seis da ronda, em Memphis.



Sétimos cabeças de série na Conferência Oeste, após terem garantido o apuramento para os play-offs apenas no play-in, os Lakers aguardam agora o desfecho do sétimo jogo entre os Golden State Warriors e os Sacramento Kings, que surpreenderam na sexta-feira os campeões em título, ganhando-lhes em casa por 118-99.



Os Kings, que lutavam pela ‘sobrevivência’ no play-off, ‘chocaram’ o Chase Center, de São Francisco, e jogarão o sétimo e decisivo jogo de acesso às meias-finais em casa, no domingo.



Malik Monk anotou 28 pontos, De’Aaron Fox seguiu-lhe os passos com 26 pontos e 11 assistências, com os dois a serem os destaques nos ‘visitantes’, enquanto o inevitável Stephen Curry comandou os Warriors, com 29 pontos, sendo secundado por Klay Thompson, que anotou 22.