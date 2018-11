Larry Drew treina os Cleveland Cavaliers

Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Nov, 2018, 10:56 / atualizado em 06 Nov, 2018, 10:56 | Basquetebol

Larry Drew tinha assumido provisoriamente a equipa, após o despedimento de Tyronn Lue, devido aos maus resultados, com a formação de Cleveland, que chegou à final da NBA nos últimos quatro anos, a ser última na Conferência Este.



"Estamos muito satisfeitos por termos chegado a acordo com o treinador Drew, para que continue à frente da equipa", disse em comunicado o diretor geral dos Cleveland, Koby Altman.



O diretor espera que este vínculo possa contribuir para o sucesso e 'contagiar' a equipa, que perdeu para esta temporada o 'influente' Lebron James, atualmente nos Los Angeles Lakers.



No comunicado divulgado, os vice-campeões não indicam a duração do contrato, mas de acordo com a ESPN será apenas até final da época.



Nas últimas quatro edições da NBA, os Cleveland Cavaliers foram campeões em 2016, e finalistas vencidos em 2015, 2017 e 2018, sempre diante dos Golden State Warriors.





Na conferência Este, os 'Cavs' seguem em último lugar, com uma vitória e nove derrotas.