LeBron James empurra Cleveland para a vitória

04 Mai, 2017

LeBron James conduziu os campeões Cleveland Cavaliers na vitória sobre os Toronto Raptors, por 125-103, e passou a ser o segundo melhor marcador de sempre nos "play-off" da NBA.



A maior estrela dos "Cavs" entrava para o segundo jogo das meias-finais da Conferência Este a precisar de 25 pontos para ultrapassar Kareem Abdul-Jabbar no "ranking" de melhores marcadores da fase a eliminar.



Com os 39 pontos marcados contra os Raptors, LeBron James passou a ser o segundo melhor marcador de sempre nos "play-off" da NBA, com um total de 5.777 pontos, mais 15 que a antiga estrela dos Los Angeles Lakers.



Esta lista continua a ser comandada por Michael Jordan, considerado o melhor basquetebolista de todos os tempos.



No segundo jogo com os Raptors, outros três jogadores destacaram-se pela formação de Cleveland: Kyrie Irving (22 pontos e 11 assistências), Channing Frye (18 pontos e cinco ressaltos) e Iman Shumpert (15 pontos e seis ressaltos).



Pela formação canadiana, três jogadores fizeram 20 ou mais pontos: Jonas Valanciunas (23 pontos e cinco ressaltos), Cory Joseph (22 pontos e seis ressaltos) e Kyle Lowry (20 pontos e cinco assistências).



San Antonio vence os Houston Rockets



No outro jogo da última quarta-feira, nas meias-finais da Conferência Oeste, os San Antonio Spurs venceram os Houston Rockets, por 121-96, e empataram 1-1 a eliminatória.



A formação de San Antonio igualou o confronto, mas pode ter perdido Tony Parker, um dos elementos fundamentais da equipa, para o que resta da temporada, já que o francês teve de abandonar o campo quando faltavam nove minutos para o final, desconhecendo-se ainda a gravidade do problema físico.