LeBron James estreia-se a ganhar ao serviço dos Lakers

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Out, 2018, 11:25 / atualizado em 05 Out, 2018, 11:25 | Basquetebol

Em apenas 15 minutos, o ex-jogador dos Cleveland Cavaliers contribuiu com 18 pontos, com seis tiros de campo marcados em 10 tentados, quatro assistências e três ressaltos.



Brandon Ingram, com 31 pontos e nove ressaltos, liderou os Lakers, que haviam perdido, face aos Denver Nuggets, os dois primeiros embates da pré-época.



Nos Kings, os melhores foram Marvin Bagley III, com 19 pontos e 10 ressaltos, e De'Aaron Fox, com 18 pontos.





O outro encontro da ronda terminou com o triunfo dos Indiana Pacers face aos Houston Rockets, por 110-100, num embate em que se destacaram Victor Oladido, com 24 pontos, e o lituano Domantas Sabonis, com 15 pontos e 12 ressaltos.