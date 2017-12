LeBron James iguala recorde de assistências na NBA

Mário Aleixo - RTP 13 Dez, 2017, 11:30 / atualizado em 13 Dez, 2017, 11:30 | Basquetebol

O "23" dos "Cavs", que acertou 11 de 13 lançamentos de campo, completou a sua exibição com sete ressaltos e apenas duas perdas de bola sem lançamento, em 35 minutos. Saiu a 2.34 do final, com o público levantado, num aplauso coletivo.



"Para mim, fazer assistências significa que alguém acertou lançamentos. Sempre gostei de ver os meus companheiros beneficiar dos meus passes, que tento colocar no tempo e no lugar certos", disse LeBron James.



Kevin Love, com 17 pontos e 12 ressaltos, e o suplente Kyle Korver, com 19 pontos, também estiveram em bom plano no conjunto de Cleveland, que somou o 15ª triunfo nos últimos 16 jogos.



Depois de terem começado muito mal a temporada, os "Cavs" já estão no segundo lugar da Conferência Este, com 20 vitórias e oito derrotas, apenas atrás dos Boston Celtics (23-6).