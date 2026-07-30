Ainars Bagatskis é o novo treinador de basquetebol do Benfica

Com cerca de duas décadas de carreira, Bagatskis, de 59 anos, apresenta várias experiências ao mais alto nível europeu: mais de 70 jogos na Euroliga, perto de 50 na EuroCup, além de participações na Liga dos Campeões, FIBA Europe Cup e na European North Basketball League, competição que venceu em 2025 ao serviço do CSO Voluntari, da Roménia.

O percurso do técnico inclui passagens por emblemas como os lituanos do Zalgiris Kaunas e os israelistas do Maccabi Telavive, além de trabalhos na Letónia, Rússia, Geórgia, Ucrânia, Alemanha, Roménia e Polónia. Foi também adjunto no Darussafaka, uma das equipas mais competitivas da Turquia.

No currículo, Bagatskis conta com as conquistas de uma Liga lituana, duas Ligas ucranianas, uma Liga báltica e uma Taça de Israel.

Ao nível de seleções, comandou a Letónia em quatro Europeus consecutivos e a Ucrânia num Europeu.

(Com Lusa)