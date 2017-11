Lonzo tira recorde a LeBron

Lusa 12 Nov, 2017, 12:51 | Basquetebol

Com 20 anos e 15 dias, o 'rookie' Lonzo Ball terminou o embate em Milwaukee com 19 pontos, 13 assistências e 12 ressaltos, em 38 minutos, não evitando, porém, o desaire dos Lakers, por 98-90, num jogo em que ainda fez quatro desarmes de lançamento e três roubos de bola.



O mais jovem a conseguir um 'triplo duplo' (registos na casa das dezenas em três categorias estatísticas diferentes) era LeBron James, que em novembro de 2004, há 13 anos, tinha conseguido a proeza com 20 anos e 20 dias.



O grego Giannis Antetokounmpo, com 33 pontos e 15 ressaltos, foi o principal responsável pelo triunfo dos Bucks.