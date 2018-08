Mário Gomes corta seis jogadores nos 20 pré-convocados para o Eurobasket2021

Lusa Comentários 06 Ago, 2018, 15:46 | Basquetebol

"Estes seis jogadores ficam em ‘stand by’ e não têm de se apresentar no estágio que começa no dia 15 deste mês em Lisboa", disse Mário Gomes, que fica a trabalhar com um grupo de 14 jogadores na fase inicial da concentração.



O naturalizado Arnette Hallman, Stefan Djukic, João Torrié, João Balseiro, Henrique Piedade e Pedro Catarino foram os basquetebolistas dispensados por Mário Gomes.



Portugal está integrado no grupo C da segunda ronda de pré-qualificação do Eurobasket2021, tendo como adversários a Bélgica e a Islândia. Apuram-se para a fase de qualificação apenas o primeiro classificado de cada um dos quatro grupos.



O primeiro jogo do grupo C está agendado para 13 de setembro, data em que a seleção nacional de seniores masculinos defronta a Bélgica. Segue-se, em 16 de setembro, o duelo perante a Islândia, em Sines.



Antes da competição oficial, Portugal desloca-se à Tunísia, cuja seleção principal é treinada pelo consagrado técnico português Mário Palma, para um torneio particular a disputar nos dias 30, 31 de agosto e 1 de setembro.



Os adversários de Portugal serão, respetivamente, a Tunísia, RD Congo e Bélgica.



Em 06 e 08 de setembro, em Sines, a seleção portuguesa defronta a Áustria e Angola, embora a presença da seleção dos ‘palancas' ainda não esteja totalmente confirmada.



Lista de 14 jogadores convocados:



Bases: José Barbosa, Nuno Oliveira, Miguel Maria Cardoso e Pedro Pinto.



Extremos: Tomás Barroso, José Silva, Fábio Lima, João Soares, João Gomes e João Grosso.



Postes: João Guerreiro, Miguel Queiroz, Cláudio Fonseca e Ricardo Monteiro.