Matt Barnes condenado a trabalho comunitário

Mário Aleixo - RTP 28 Jun, 2017, 09:52 / atualizado em 28 Jun, 2017, 09:52 | Basquetebol

O extremo Matt Barnes, que recentemente se sagrou campeão da NBA com a camisola dos Golden State Warriors, foi condenado a dez dias de trabalho comunitário, por distúrbios numa discoteca.



O jogador dos Warriors foi acusado de agredir uma mulher, com quem estava numa discoteca em Chelsea, no estado de Nova Iorque, a 4 de dezembro.



Um outro casal presente na discoteca também acusou Barnes de agressão, bem como o também basquetebolista DeMarcus Cousins, na altura seu colega nos Sacramento Kings.



Pouco depois, os dois jogadores deixaram os Kings. Barnes ingressou nos Warriors, por quem se sagrou campeão pela primeira vez na sua carreira, e Cousins nos New Orleans Pelicans.



Segundo o porta-voz do ministério público de Manhatten, Barnes, que se assumiu culpado, poderá efetuar o trabalho comunitário na área da sua residência, na Califórnia.