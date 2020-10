Miami batem Lakers e reduzem desvantagem na final da NBA

Sem o base esloveno Goran Dragic e o poste Bam Adebayo, e depois de perderem os dois primeiros jogos, por 116-98 e 124-114, os comandados de Erik Spoelstra, com 40 pontos, 13 assistências e 11 ressaltos de Jimmy Butler, já venciam ao intervalo por 58-54.





Em 44.51 minutos que foram um hino à coragem, à inteligência e ao que é ser um líder, tudo com uma inesgotável capacidade de resistência, Butler dominou o jogo, aparecendo sempre ao melhor nível quando a equipa ameaçava ceder ao maior poder adversário.



Feitas as contas, o "22" dos Heat fechou o encontro com 40 pontos, com 70% nos tiros de campo (14 em 20) e 85,7% nos lances livres (12 e 14), 13 assistências e 11 ressaltos, sem esquecer um enorme trabalho na defesa. Nem foi preciso lançar um triplo.



“Ganhar. Eu não quero saber de ‘triplos duplos’. Eu não quero saber nada sobre isso, não quero mesmo. Eu quero ganhar e foi o que nós conseguimos. Estou feliz por isso”, afirmou Butler, apenas o terceiro jogar na história a conseguir um ‘triplo duplo’ com 40 pontos numa final, depois de Jerry West e LeBron James.



O quarto encontro da final, disputada à melhor de sete, à porta fechada, na AdventHealth Arena, no Complexo da ESPN, em Orlando, realiza-se na terça-feira.