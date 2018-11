Murray esteve em destaque na vitória dos Nuggets

Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Nov, 2018, 11:15 / atualizado em 06 Nov, 2018, 11:15 | Basquetebol

Com 48 pontos, a melhor marca da sua carreira, Murray foi decisivo no triunfo dos Nuggets sobre os Celtics, por 115-107, mantendo a equipa de Denver com o segundo melhor registo da Conferência Oeste, com nove triunfos e uma derrota.



Os Celtics, que tiveram em Kyrie Irving a sua principal figura (31 pontos), são os quartos no Este, com seis triunfos e quatro derrotas.



Em Nova Iorque, os Bulls precisaram de dois prolongamentos para vencerem os Knicks, por 116-115, com LaVine a conseguir um recorde pessoal de 41 pontos, oito dos quais no segundo prolongamento.



Os Bulls somaram o terceiro triunfo em 11 encontros, igualando o registo dos nova-iorquinos.



Os campeões Golden State Warriors (Oeste) e os Toronto Raptors (Este) mantiveram o melhor registo da NBA, com 10 triunfos e uma derrota, ao vencerem os Memphis Grizzlies (117-101) e os Utah Jazz (124-111), respetivamente.



Na noite de segunda-feira na NBA destaque ainda para a lesão de Russel Westbrook (Oklahoma City Thunder), que sofreu uma entorse do tornozelo esquerdo.