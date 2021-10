NBA. Bucks vencem Nets e Warriors superam Lakers

O grego Giannis Antetokounmpo, "Jogador Mais Valioso" (MVP) da final de 2020/21, foi a grande figura dos anfitriões, ao terminar o embate com 32 pontos, 14 ressaltos e sete assistências, em 30.57 minutos, numa demonstração de enorme poderio.Khris Middelton, com 20 pontos, e os suplentes Pat Connaughton, com 20, e Jordan Nwora, com 14, também estiveram em ‘grande’ nos Bucks, que atuaram sem Bobby Portis e Donte DiVicenzo e só tiveram Jrue Holiday (12 pontos) na primeira parte.Nos Nets, desfalcados de Kyrie Irving, afastado da equipa por não estar vacinado, os melhores foram Kevin Durant, com 32 pontos e 11 ressaltos, James Harden, com 20 pontos, oito ressaltos e oito assistências, e o reforço australiano Patty Mills, autor de 21 pontos, com sete ‘triplos’, em sete tentados.





Stephen Curry acertou apenas cinco de 21 lançamentos de campo, mas liderou os Warriors, com um "triplo duplo", ao acabar o encontro com 21 pontos, 10 ressaltos e 10 assistências.Nos forasteiros, destaque ainda para os 20 pontos de Jordan Poole, os 15 pontos, 11 ressaltos e quatro assistências de Nemanja Bjelica, os 15 pontos de Damion Lee, os 12 de Andre Iguodala e os 12 e sete ressaltos de André Wiggins.Por seu lado, LeBron James, com 34 pontos, 11 ressaltos e cinco assistências, e Anthony Davis, com 33 pontos e 11 ressaltos, foram os melhores dos anfitriões, que estrearam Russell Westbrook (oito pontos, cinco ressaltos e quatro assistências) e Carmelo Anthony (nove pontos e quatro ressaltos).

