NBA. Festival de "triplos" de Curry marca 71.º "All Star Game"

Em Cleveland, num jogo em que, como é habitual, praticamente só se defendeu no curto quarto período,, para superar por sete o anterior recorde no "jogo das estrelas", que pertencia a Paul George, com nove, em 2016.A Curry, que ganhou, naturalmente, o troféu Kobe Bryant, para o "Jogador Mais Valioso" (MVP) do encontro, só faltou superar o recorde de pontos, de Anthony Davis (52, em 2017), o que não conseguiu porque falhou vários lançamentos na parte final.Foi, assim, a grande figura do "Team LeBron", que se impôs por 163-160 ao "Team Durant", num jogo em que, no último período, ao qual se chegou com a equipa do ausente Kevin Durant a vencer por 139-138, ganhava a equipa que chegasse primeiro aos 163.





Todas as estrelas a brilhar







Na equipa vencedora, destaque ainda para os 30 pontos, 12 ressaltos, seis assistências, três roubos de bola e um desarme de lançamento do grego Giannis Antetokounmpo, um daqueles jogadores que leva sempre a sério qualquer jogo, mesmo este.Os suplentes Devin Booker (20 pontos), Lamelo Ball (18), Dejounte Murray (17) e Trae Young (13 e 10 assistências) secundaram Embiid.Destaque ainda para a celebração dos 76 (75+1) melhores jogadores da história da NBA – escolhidos nos 75 anos da competição -, que foram apresentados ao intervalo, merecendo destaque a ovação a Kobe Bryant e a presença de Michael Jordan, que, como melhor de sempre, foi o último a entrar no palco.Entre os jogadores inicialmente convocados, Kevin Durant esteve ausente, devido à morte de uma avó, mas não jogaria devido a lesão, motivo pelo qual também não atuaram James Harden e Draymond Green, enquanto Chris Paul, também por estar lesionado, disputou apenas 2.19 minutos.