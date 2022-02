NBA. Giannis, Curry, Jokic e Doncic no "Team LeBron" para o "All Star Game"

LeBron James (Los Angeles Lakers) foi o primeiro a eleger entre os titulares e optou pelo grego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), "Jogador Mais Valioso" (MVP) da última final da NBA e do jogo das estrelas de 2021.O jogador dos Lakers, que vai disputar o seu 18.º "All Sar Game", optou ainda por Stephen Curry (Golden State Warriors), DeMar DeRozan (Chicago Bulls) e o sérvio Nikola Jokic (Denver Nuggets), o MVP da fase regular em 2020/21.Quanto aos suplentes, entraram para o "Team LeBron" o esloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks), o anfitrião Darius Garland (Cleveland Cavaliers), Chris Paul (Phoenix Suns), Jimmy Butler (Miami Heat), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Fred VanVleet (Miami Heat) e James Harden, agora jogador dos Philadelphia 76ers.Por seu lado, Durant terá como titulares o camaronês Joel Embiid (Philadelphia 76ers), a sua primeira escolha, bem como Ja Morant (Memphis Grizzliers), Jayson Tatum (Boston Celtics), promovido ao "cinco" face à ausência do seu capitão, Trae Young (Atlanta Hawks) e Andrew Wiggings (Golden State Warriors).Quanto aos suplentes do "Team Durant", eles serão Devin Booker (Phoenix Suns), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Zach LaVine (Chicago Bulls), Dejounte Murray (San Antonio Spurs), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), LaMelo Ball (Charlotte Hornets) e o francês Rudy Gobert (Utah Jazz).Na última escolha, Durant (Brooklyn Nets) poderia ter ficado com Harden, mas optou por Gobert, para "risada" geral, incluindo de LeBron, algo que se pode ter algo a ver com a saída do "barbas" dos Nets, na troca sensação do último dia de transferências.

Devido a lesão, Durant e Draymond Green (Golden State Warriors) foram substituídos no "All Star Game" por Murray e LaMelo Ball, numa decisão do comissário da NBA, Adam Silver.