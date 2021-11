NBA. Neemias Queta marca 23 pontos, mas Stockton Kings voltam a perder

Depois de no domingo terem perdido por 114-111 frente ao mesmo adversário, os Kings voltaram a ceder no confronto da última madrugada em Lisboa, apesar do bom desempenho de Queta, que capturou ainda 14 ressaltos (o melhor registo da partida) e efetuou duas assistências.



O segundo desaire consecutivo na G League relegou os Stockton Kings para o terceiro lugar da divisão Oeste, atrás dos líderes South Bay Lakers e em igualdade com os Oklahoma City Blue, com um saldo de cinco vitórias e três derrotas.



Queta integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings, mas é um dos dois jogadores que tem um contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária.



O jogador é o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do ‘draft’, realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.



Após três anos na Universidade de Utah State, ao serviço dos Aggies, o ex-jogador do Barreirense e do Benfica propôs-se ao ‘draft’, abdicando da época de ‘senior’, a quarta, e foi escolhido na nona posição da segunda ronda.