NBA. Nets apuram-se para a segunda ronda dos "play-offs"

Em vantagem de 3-1 na primeira ronda do Este, os Nets confirmaram o apuramento com um triunfo sobre os Celtics, por 123-109, com o "big 3" do conjunto de Brooklyn em destaque.



James Harden, com 34 pontos, 10 assistências e 10 ressaltos, tornou-se o primeiro jogador do Nets a conseguir um "triplo-duplo" nos "play-offs" na NBA desde Jason Kidd em 2007.



Kevin Durant, com 24 pontos, e Kyrie Irving, com 25, também estiveram em destaque, enquanto nos Celtics Jayson Tatum voltou a ser o melhor, com 32 pontos.



Na segunda ronda, os Nets, segundos na fase regular no Este, vão defrontar os Milwaukee Bucks, terceiros, que eliminaram os Miami Heat, por 4-0.



Um exibição fantástica fez Damian Lillard entrar para a história da NBA, ao bater o recorde de triplos num jogo dos "play-offs", com 12, mais um do que Klay Thompson tinha conseguido em 2016.



Contudo, os 55 pontos e 10 assistências - marcas nunca alcançadas em conjunto nos "play-offs" - de Lillard foram insuficientes para os Portland Trail Blazers derrotarem os Denver Nuggets, que venceram por 147-140, após dois prolongamentos.



Os Nuggets, terceiros do Oeste, lideram a eliminatória com uma vantagem de 3-2 sobre os Blazers, sextos.



Os campeões Los Angeles Lakers ficaram a uma derrota de serem eliminados na primeira ronda, depois de terem sofrido uma pesada derrota (115-85) frente aos Phoenix Suns, que lideram por 3-2.