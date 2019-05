NBA. Warriors somam segundo triunfo na final Oeste

Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Mai, 2019, 10:23 / atualizado em 17 Mai, 2019, 10:24 | Basquetebol

Em busca da quinta final consecutiva na NBA os Warriors entraram na segunda parte a perder por 15 pontos e, quando faltam jogar menos de cinco minutos, perdiam por oito.



A maior experiência dos californianos acabou por ser decisiva, assim como Andre Iguodala, que roubou uma bola a Damian Lillard a poucos segundos do final, quando este ia tentar um lançamento triplo, que daria a igualdade.



"A nossa experiência foi crucial para nós hoje (quinta-feira), assim como ter um grupo de jogadores que não desiste", disse Draymond Green, que terminou o encontro com 16 pontos, 10 ressaltos, sete assistências e cinco desarmes de lançamento.



Stephen Curry voltou a ser o melhor marcador dos Warriors, com 37 pontos, aos quais Klay Thompson acrescentou 24.



Nos Blazers, Lillard, apesar de ter perdido a bola decisiva, terminou com 23 pontos e 10 assistências, enquanto CJ McCollum marcou 22 pontos.



Seth, o mais jovem dos irmãos Curry, marcou 16 pontos para a equipa de Portland.





No terceiro encontro da final de Oeste, que está marcado para sábado, em Portland, os Warriors continuarão a não poder contar com o extremo Kevin Durant, devido a lesão.