Ao contrário do jogo no sábado, em que contribuiu com oito pontos no triunfo sobre os Memphis Grizzlies, Queta esteve desta vez mais discreto, tendo apenas anotado um ponto, além de três ressaltos e um "roubo" de bola, num jogo em que esteve em campo quase 15 minutos (14.52).Apesar de novo triunfo, os Kings ainda terão de aguardar pelo desfecho da jornada para saberem se serão uma das duas melhores equipas que vão disputar o título.